60代の男性が、現金約790万円をだまし取られるSNS型投資詐欺の被害に遭いました。 SNS型投資詐欺の被害にあったのは県内の60代の男性です。 男性は去年11月、SNSで知り合った人物らにアプリを使用する投資を勧められ、会員登録の名目などで指定された口座に100万円を振り込みました。 その後、アプリ上の資産が9000万円を超え本当の投資と信じた男性は2回にわたり、合計約790万円を振り込みだまし取られたということ