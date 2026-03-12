ジャッジを中心とした最恐メンバーを居並べた米代表。しかし、彼らはギリギリで生き残る形となった(C)Getty Imagesまさに首の皮一枚で生き残った。現地時間3月11日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドB組最終戦で、メキシコ代表はイタリア代表に1-9で敗戦。これによって、メキシコは敗退が決まり、米国代表が2位で準々決勝ラウンド進出を決めた。【動画】強いぞイタリア！ベンチではエスプレッ