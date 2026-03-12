GoogleによるAIセキュリティプラットフォーム「Wiz」の買収が、2026年3月11日に完了したことが分かりました。買収計画はおよそ1年かけて進められていました。It’s Official: Wiz Joins Google! | Wiz Bloghttps://www.wiz.io/blog/google-closes-deal-to-acquire-wizGoogle Cloud に Wiz が参画：AI 時代のセキュリティを再定義 | Google Cloud 公式ブログhttps://cloud.google.com/blog/ja/products/identity-security/google-co