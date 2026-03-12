３月１１日、大阪・梅田で巨大な鋼鉄管が地上に突き出しましたが、道路の通行止めが解除されるめどは今も立っていません。 １１日、大阪・梅田の道路で地中の巨大な鋼鉄管が約１３ｍ隆起しました。市によりますと現在は鋼鉄管周辺の地盤を安定させる作業をおこなっていて、鋼鉄管は道路から約１．６ｍの高さまで下がったということです。 （大阪市建設局下水道部原田俊崇調整課長）「緩んだ地盤の安定化をまず最優先で、