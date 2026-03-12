グローバルボーイズグループ「ＪＯ１」が１２日、都内で「Ｓｏｒｕｌｅリブランディング＆新ＣＭ発表会」に出席した。シャンプーブランド「Ｓｏｒｕｌｅ」のイベント。宙に浮いているような爽やかな映像となっている新ＣＭについて川尻蓮は「（シャンプーの）良さが伝わるＣＭだと思う。みんな、トランポリンを跳んで撮影したりしてハードではあったんですけど、ソフトなＣＭになったなと思います」と胸を張った。撮影時のト