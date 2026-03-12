和歌山県の白良浜では、冬の間設置されていた砂の飛散を防ぐネットが取り外されました。 きめ細かくさらさらとした砂が特徴の白良浜では、冬の季節風で砂が飛ばされてしまわないよう、毎年１１月から砂の飛散を防ぐネットを設置しています。 ３月１２日は町の職員らが浜に出て、ひと巻き２０～３０ｍあるネットを杭から取り外す作業が行われました。この冬は風が強かったせいで、砂に埋まってしまう杭が多かったとい