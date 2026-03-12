元乃木坂４６でタレントの松村沙友理が１２日、都内で行われた「Ｈａｐｐｙくじ『セブン―イレブン』商品発表会」に出席し、母の顔を見せる場面があった。この日は第１子出産を発表後、初めての公の場。「ママりんごになりました」と笑顔全開の松村は「それがすごいハッピーでうちの子、すごい笑ってくれる。ニコニコチャンで赤ちゃんこんな笑うんだって幸せを感じている。アイドルの素質があると感じている。話しかけると笑っ