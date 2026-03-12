養殖ワカメの水揚げが岩手県宮古市の重茂（おもえ）漁協で本格化している。同漁協は国内有数の水揚げ量を誇る。２０１１年の東日本大震災では津波で大きな被害を受け、養殖再開が危ぶまれたが、２年後には関連施設が復旧した。湯通しを経て鮮やかな緑色となったワカメの出荷に向け、浜は活気づいている。ワカメ養殖業の山崎宏明さん（５１）は「例年より大ぶりで量もある。収穫が楽しみだ」と笑顔を見せた。