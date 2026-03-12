「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」からの発表です。【映像】「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」が不正投票について注意喚起「【重要なお知らせ】投票に関する注意喚起現在、SNS上にて『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の投票に関連し、金銭のやり取りを伴う「投票枠の売買」の投稿が確認されております。本番組における投票は、お一人様一票の公正な参加を前提としております。投票権の売買・譲渡・金銭を伴う投票依頼や代行行為は一切認めて