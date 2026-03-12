ヤクルトは12日、今月31日の広島との本拠地開幕戦（18時、神宮）で実施するセレモニーを発表。ソリストの小林沙羅が国歌独唱。また、20年東京五輪柔道女子52キロ級で金メダルの阿部詩（パーク24）が始球式を行う。水戸葵陵高の書道部が登場してオープニングパフォーマンスを行うことも決まった。