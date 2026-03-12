１２日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（５万５０２５円３７銭）に比べて１２００円超下落した。５万３７００円台で推移している。エネルギー海上輸送の要衝であるホルムズ海峡の事実上封鎖が続き、原油価格が高騰している。東京市場では、物価高や景気悪化の懸念が意識され、東証プライム銘柄の約９割が値下がりする全面安の展開となっている。