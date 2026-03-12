イラクのアルビルにある米領事館とアルビル国際空港付近で爆発が発生した＝12日早朝/Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed/Anadolu/Getty Images（CNN）湾岸諸国では12日早朝、石油施設やタンカーが攻撃を受け、各国はイランのドローン（無人機）やミサイルの新たな波を迎撃する対応に追われている。イラク： CNNが位置情報を特定した映像には、イラクのクルド自治区にあるアルビル国際空港から煙が上がる様子が映っている。これに先立ち、