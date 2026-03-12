テレ東のドラマ『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』(3月30日スタート 毎週月曜23:06〜23:55)に、前原瑞樹が出演する。梨田明役の前原瑞樹○哲也の裏切りと狂気を客観的に見つめる同僚役前原瑞樹が演じる梨田明は、哲也(浅香航大)の同僚であり飲み仲間で、身勝手な欲望から避妊具に穴を開けアサを妊娠させた哲也に対し、「それは完全にDVだ」と厳しく断じる現代的な感性の持ち主。暴走する哲也を冷ややかに見つつも、