【Windows 11：Xboxモード】 4月より一部の市場から順次提供予定 Microsoftは3月11日、Windows 11において「Xboxモード」の実装を発表した。4月より一部の市場から順次提供予定。 Windows 11の「Xboxモード」は、コントローラー操作に最適化したフルスクリーン専用のゲームモード。ポータブルゲーミングPC「ROG Xbox Ally」シリ