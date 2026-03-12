２０１３年以来のＷＢＣ優勝を目指しているドミニカ共和国は１１日（日本時間１２日）にフロリダ州マイアミでのベネズエラとの全勝対決を一発攻勢で制し、７―５で４連勝を飾り、１次ラウンドＤ組を１位で通過した。初回一死一塁で３番ソト（メッツ）がロドリゲス（ダイヤモンドバックス）に２球で追い込まれたが、３球目の外角高めのフォーシームを高々と中堅バックスクリーン右に運んだ。２―１の３回一死でマルテ（ダイヤ