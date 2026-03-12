【小石川 エマ【聖アイリス女学園高等部・夏服】】 10月 再販予定 価格：7,700円 コトブキヤは、プラモデル「小石川 エマ【聖アイリス女学園高等部・夏服】」を10月に再販する。価格は7,700円。 本製品は、コトブキヤの「創る」「彩る」をテーマにした美少女プラモデル「創彩少女庭園」より、「小石川 エマ」の聖アイリス女学園高等部の夏服姿をプラモデルで表現したもの