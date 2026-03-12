aespaのニンニンが、健康的な美しさを披露した。3月12日、ニンニンはソウル・漢南洞（ハンナムドン）で開催されたアウトドアブランド「DISCOVERY EXPEDITION」のイベントに出席した。【写真】ニンニン、ピタッとウェアで“美ボディ”披露ニンニンは、上下ブラックのスポーツウェアにホワイトのウインドブレーカーを羽織った軽やかなスタイリングで登場。フィット感のあるクロップド丈のトップスで引き締まったボディラインを際立た