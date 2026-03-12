メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県飛騨市で、雪解けとともに花が咲き春の訪れを告げるミスミソウが、見頃を迎えています。 ミスミソウはキンポウゲ科の多年草で、雪解けとともに花が咲くことから、「雪割草」とも呼ばれています。 飛騨市神岡町柏原の中林等さん（81）は、20年以上前にミスミソウの栽培を始め、今では5千鉢を育てるほどの愛好家です。 自宅の敷地内にあるビニールハウスで、紫や青など色とりど