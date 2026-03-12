ATEEZ、&TEAM、Hearts2Heartsの3組が、アジアのスターたちが集結する授賞式「ASEA 2026」のステージに立つ。「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS」（以下、「 ASEA 2026」）が、5月16日・17日の2日間、日本・埼玉のベルーナドームで開催される。これに伴い3月12日、組織委員会はATEEZ、&TEAM、Hearts2Heartsの出演が確定したことを発表した。【写真】ATEEZ・ウヨン、WBC始球式で“勝利の妖精”に！ATEEZは、昨年リリースした12