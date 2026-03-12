【フレームアームズ・ガール 輝鎚・甲】 6月 再販予定 3月12日 予約受付開始 価格：7,480円 コトブキヤは、プラモデル「フレームアームズ・ガール 輝鎚・甲」を6月に再販する。価格は7,480円。3月12日から予約受付を開始した。 本製品は「フレームアームズ」に登場する「輝鎚・甲」を美少女化したプラモデル。