【GUNPLA POP UP RUNNER’S GATE】 開催期間：3月20日～4月12日 10時～20時（最終入場：19時45分） 会場：SIX GALLERY Harajyuku （東京都渋谷区神宮前6-32-1） 入場料：無料 BANDAI SPIRITSは、体験型ポップアップイベント「GUNPLA POP UP RUNNER’S GATE」を3月20日より「SIX GALLERY Harajyuku」で開催する。 本イベントは、好きな