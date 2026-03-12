資料善通寺駐屯地 部下の隊員の規律違反を認知しながら黙認したとして、善通寺駐屯地所属の自衛隊員が減給30分の1、1カ月の懲戒処分(3月12日付)を受けました。 懲戒処分を受けたのは第14特殊武器防護隊の30代の3等陸曹です。 善通寺駐屯地によりますと、3等陸曹は2024年3月ごろから2024年10月ごろまでの間、部下の隊員が規律違反にあたる行為をしたのを認知したにもかかわらず、黙認したということです。部下隊員の