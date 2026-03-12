高松南警察署 警察署の留置施設内で、同室の男性（47）を殴ったとして、岐阜県岐阜市の塗装工の男（31）が12日、暴行の疑いで逮捕されました。 高松南警察署によりますと、男は3月12日午前8時ごろ、高松市多肥上町の高松南警察署構内の留置施設で、同室の男性の左頬を拳で1回殴った疑いが持たれています。警察官が目撃し、その場で現行犯逮捕しました。男性に大きなけがはないとみられています。 男は「腹が立ったので殴