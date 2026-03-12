香川民医連労働組合がストライキ 高松平和病院(高松市栗林町) 香川県の医療従事者らでつくる労働組合がストライキを行い、賃上げや人員の増加などを訴えました。 （参加者）「病院や施設のスタッフが減ってしまうと患者の受け入れも難しくなります。安全安心の医療・介護・福祉を守るためにもケア労働者の賃上げは必須です」 高松市の高松平和病院前に香川民医連労働組合に所属する看護師ら約30人が集まりました。