観音寺警察署 70代の両親への傷害容疑などで逮捕されていた男（45）が、3月12日、覚せい剤を所持、使用したとして再逮捕されました。 観音寺警察署によりますと、男は2月20日ごろ、香川県観音寺市の自宅で、覚せい剤0.156gを所持し、使用した疑いが持たれています。警察の調べに対し、男は容疑を認めているということです。 男は、70代の両親の顔や足などに暴行を加え1週間のけがをさせたとして、2月、傷害などの容疑