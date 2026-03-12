北九州市で12日、公立中学校の卒業式が行われ、3年生が慣れ親しんだ学びやを巣立ちました。北九州市小倉南区の企救（きく）中学校では、3年生114人が門出の日を迎えました。式では、卒業生一人一人の名前が読み上げられ、クラスの代表生徒に卒業証書が授与されました。末包智幸校長は「皆さんにも、無限の可能性という種が埋まっています。誰かに無理だと言われても、あなたはあなたの可能性を信じてください」とはなむけの言葉を