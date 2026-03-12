クラファンを始めた竜操整形外科病院（岡山・中区）の屋上プール ／2025年8月 岡山市の竜操整形外科病院は、2025年夏、屋上に子ども向けのプールをオープンしました。 そのプールで子どもたちがより安心して遊べるように人工芝を敷くため、病院は3月2日、クラウドファンディングを始めました。期間は5月31日までで、目標金額は500万円です。 このプールは、医療や福祉の枠を超えた取り組