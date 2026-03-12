佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の12日の天気をお伝えします。「花粉情報」 12日は各地で花粉が“多い”予想です。最近は“極めて多い”や“非常に多い”予想の日が続いていたので、花粉のピークは過ぎたと考えられます。 「健康ワンポイント」 スギ花粉は減ってきても油断は大敵です。この先、花粉の主役はスギからヒノキに変わります。スギ花粉が減りつつある一方、ヒノキ花粉の飛散