スギ花粉の飛散がピークを迎えています。ただ、東京都内では青梅市など多摩地方ではすでに予測量を超えている一方で、千代田区ではまだ予測の2割に達していません。地域によって飛散量にばらつきがあるものの、大量飛散の予想が続くため、対策が欠かせないでしょう。スギ花粉ピーク来週にかけて東海や関東、東北で「極めて多い」続くスギ花粉の飛散がピークを迎えています。特に、東海や関東、東北で大量飛散が続く見込みで、来