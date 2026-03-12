直近1週間の県内のインフルエンザ患者数は1医療機関当たり「29.08人」で前の週より減りました。一方、感染力が非常に強い「はしか」の患者の報告もあり県は注意を呼び掛けています。3月8日までの1週間に県内で届け出があったインフルエンザの患者数は、1医療機関あたり29.08人で、前の週より8.08人減り、3週連続で減少しました。一方、長野市に住む10歳未満の女の子が「はしか」に感染したことが3月7日、報告されています。「はし