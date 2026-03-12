米沢市のアパート駐車場で去年、軽乗用車の窓ガラスが割られ車内を物色された窃盗未遂事件で、警察は11日、千葉県に住む派遣社員の男を逮捕しました。窃盗未遂の疑いで逮捕されたのは、千葉県市原市の派遣社員の男（51）です。警察によりますと男は去年10月12日午後11時30分頃から13日午前9時15分頃までの間、米沢市大町1丁目のアパート駐車場で、60代の男性が所有する軽乗用車の助手席側の窓ガラスを割り、車内を物色