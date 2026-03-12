山形市の滑川地域で12日朝、クマ1頭が目撃され、市は周辺住民に注意を呼びかけています。山形市によりますと、12日午前7時すぎ、山形市滑川の駐車場付近でクマ1頭が目撃されました。現場は唐松観音バス停から南東に約50メートルの場所です。通報を受け、市は環境課職員が周辺の巡回パトロールを行ったほか、市広報車による注意喚起や、周辺住民へのチラシ配付を実施しました。