現金80万円を奪われたとうその強盗被害を訴えて警察の業務を妨害した疑いで先月（2月）逮捕された山形県寒河江市の消防職員の男について、山形地方検察庁は偽計業務妨害の罪で起訴しました。偽計業務妨害の罪に問われたのは、西村山広域行政事務組合消防本部の朝日分署長で、寒河江市柴橋の佐藤光征容疑者（54）です。起訴状などによりますと佐藤被告は、先月（2月）18日、2人組の男に現金80万円を奪われたなどとうその強盗被害を