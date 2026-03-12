11日夕方、飯山市の市道交差点で火事の現場に向かっていた消防車と軽乗用車が出合い頭にぶつかる事故がありました。この事故によるけが人はいませんでした。リポート「現場にはプラスチック片が散らばっています」11日午後4時半ごろ飯山市木島の市道交差点で消防車と軽乗用車が出合い頭にぶつかる事故がありました。消防車に乗っていた消防団員の男性2人と軽乗用車を運転していた67歳の女性のいずれもけがはありませんでした