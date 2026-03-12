5年前に焼津漁港で水揚げされた冷凍カツオおよそ1240万円相当を盗んだとされる男の裁判で、静岡地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました焼津市の水産加工会社の元常務は、2021年3月、焼津漁港で水揚げした複数の船会社から冷凍カツオ およそ79トン時価1240万円相当を盗んだ罪に問われています。11日、静岡地裁で開かれた判決公判で丹羽芳徳裁判長は「運送業者らと結託して、冷凍カツオを組織的に盗み出した犯行態様は大胆か