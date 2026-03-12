春のセンバツ高校野球に出場する高知農業高校が、夢の舞台に向け出発しました。3月12日朝、高知県南国市の高知農業高校で第98回選抜高校野球大会に出場する選手たちの出発式がおこなわれました。21世紀枠で初めて甲子園に出場する高知農業ナイン。見送りで集まった保護者や教員を前に杉本主将が大会への意気込みと決意を述べました。■杉本主将「応援してくれた地域の方や先生仲間との思いを胸に、高知農業高校生らしく泥臭く粘り