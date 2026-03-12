東日本大震災の翌日に発生し下水内郡栄村では震度6強の揺れを観測した「県北部地震」から12 日で15年です。村内では少子高齢化や人口減少が課題となっています。「県北部地震」から15年。まだ雪の残るきょうの栄村です。2011年、村は震度6強の揺れに襲われ住宅202棟が全半壊しストレスなどが原因の災害関連死で3人が亡くなりました。震災前、村では929世帯が暮らしていましたが現在は754世帯となり地震が大きく影響しているとみら