静岡大学と浜松医科大学の統合・再編をめぐり浜松市などがつくる期成同盟会が開かれ、合意通りの再編に反対する静大の日詰学長が初めて出席しました。静岡大学と浜松医科大学は法人を1つに統合する「1法人2大学案」で合意していますが、静大の静岡キャンパスが反対し議論は平行線をたどっています。こうした中、合意通りの再編を求める浜松市や地元経済界などでつくる「期成同盟会」が、11日、1年7か月ぶりに開かれました。会合に