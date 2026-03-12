東日本大震災の記憶や教訓を繋ぎ防災意識を高めようと、3月11日に高知市で追悼の集いが行われました。11日午後6時ごろの高知市稲荷町の青柳公園。3.11の文字が作られた竹の灯篭の1つ1つのロウソクに灯が灯されます。この集いは、下知地区減災連絡会が5年前から東日本大震災の記憶や教訓を風化させないように毎年行っているものです。午後6時30分。地区の住民など約30人が集まり、黙とうを捧げました。下知地区減災連絡会では阪神淡