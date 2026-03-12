人気TVアニメ「薬屋のひとりごと」の原画や劇中シーンを再現した東北地方で初の展覧会が、山形市の東北芸術工科大学を会場に11日から始まり、初日から多くファンでにぎわいました。TVアニメ「薬屋のひとりごと」は、後宮を舞台に「毒見役」の少女・猫猫が美形の宦官・壬氏と様々な難事件を解決する謎解きエンターテインメントで、原作小説と漫画の発行部数がシリーズ累計4500万部を超える大人気作品です。主人公