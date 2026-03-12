静岡県は、富士宮市の養豚場で豚熱の感染が確認されたと発表しました。１１日夜、県は対策会議を開き、１０日富士宮市の養豚場から「複数の子豚が死んでいる」と連絡があり、１１日、国の検査で豚熱と確定したと発表しました。殺処分の対象となるのは、この養豚場と、経営者が同じ関連の養豚場の合わせておよそ2200頭で、１４日までに殺処分や消毒などを終える予定です。この養豚場では豚熱のワクチンを接種を行っていましたが、死