俳優の北川景子さんが午前1時、公式Xで深夜の手芸の様子を報告しました。子どもたちに好評だった前作に続き、今度は「ひよこ」のぬいぐるみを手作りしたということです。【写真を見る】【 北川景子 】深夜の手芸で「ひよこ」を手作り子どもたちのために針で指を刺すハプニングも「朝起きたら喜んでくれるかな〜」北川さんは投稿で「子どもたちに好評につき、ひよこも作りました」とコメント。制作過程では「眠くて最後の最後、