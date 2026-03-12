グローバルボーイズグループ・JO1が12日、都内で行われた「『Sorule』リブランディング＆ブランドアンバサダー・JO1 新CM発表会」に登壇。川尻蓮の誕生日をサプライズで祝福した。【写真】かわいすぎる…！嬉しそうな表情の川尻蓮＆サプライズバースデーケーキイベント中、「（ステージセンターにある）丸印に来ていただけますか？」とお願いされた川尻。「怖いって！」とおびえる中、バースデーケーキが登場した。3月2日に2