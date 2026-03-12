自由な発想の絵画を追求する「形象派」の作品展が、徳島市の県立近代美術館で開かれています。この作品展は、作者が感じたことを自由な発想で表現して、新しい絵画を追求する「形象派 徳島支部」が開きました。会場には、25人の会員たちが水彩や油絵の具などを用いて描いた作品、約130点が展示されています。こちらの仁宇暁子さんの作品は、人の命を桜の花びらにたとえ、人生の儚さや生きている喜びを表現しました。このほか、テ&#