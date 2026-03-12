野球日本代表・侍ジャパンは決戦の地・マイアミに到着。日本時間12日には初練習に臨みました。この日の最高気温は29℃。まだ寒さの残る日本とは違い、日差しが降り注ぐ暑いグラウンドで選手たちは練習に励みます。半袖・半ズボンとラフな装いの選手の中で、守備練習に入った岡本和真選手はズボンをさらにグッとたくし上げて練習を実施。軽快な動きを見せながら、リラックスムードで汗を流しました。同日行われたプールDの試合の結