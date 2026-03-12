義務教育学校に統合される富山市の水橋中学校できょう、最後の卒業式が行われました。来月、水橋中学校を含む地域の7つの小中学校が義務教育学校「水橋学園」に統合されます。きょうは、79年の歴史を持つ水橋中学校として最後の卒業式が行われました。古市茂校長は「最後の卒業生となったみなさんがこの校舎で刻んだ足跡は、これからも輝き続けます」と卒業生に語りかけました。そして58人の卒業生を代表して船平和奏さんが学校生