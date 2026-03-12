TIB＝徳島イノベーションベースの月例会が3月13日に開かれ、国内外の映像作品を企画するフリーランスプロデューサーが講演を行います。県内で起業家の育成を目的に開かれているTIBの月例会。13日は、25年以上に渡り国内外の実写映画やドラマ、アニメーション作品の企画開発や配給に携わってきた、大西美枝さんが登壇します。日本文化を世界に発信してきた大西さんが、グローバル市場で