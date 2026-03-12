2025年、芸能生活60周年を迎えた歌手五木ひろし氏が、この春、新曲を加えた新たなCDを発表する。1965年に「松山まさる」としてデビュー。「一条英一」「三谷謙」等と芸名を変え、「五木ひろし」として「よこはま・たそがれ」でデビューしたのが1971年（昭和46年）。つまり今年は「五木ひろし」のデビュー55周年にあたる。『「よこはま・たそがれ」から55年五木ひろしアニバーサリーコンサート』と銘打ったツアーが、1月から愛知