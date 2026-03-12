ミラノ・コルティナパラリンピック。新潟市西区出身の出来島桃子選手がクロスカントリースキー、女子10キロに出場し、9位となりました。新潟市西区出身の出来島桃子選手。51歳のベテランで6大会連続6回目のパラリンピック出場です。大会6日目、日本時間の11日夜、クロスカントリースキーの女子10キロ、クラシカル、立位に出場しました。何度か転倒したものの、38分台で完走して、9位となりました。〈出来