All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった、千葉県在住30歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。回答者プロフィール年齢性別：30歳女性 同居家族構成：本人のみ 居住地：千葉県 住居形態：賃貸 雇用形態：自営業・自由業 年収：600万円 現預金：250万円 リスク資産：350万円「使い過ぎを抑えるために、150万円を定期預金に」現預金は「普通預金と定期預金」で管理し